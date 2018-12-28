Экспорт оружия из Германии сократился более чем на четверть

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 7:29

Берлин. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Экспорт вооружений из Германии в 2018 году сократился более чем на четверть: по состоянию на 13 декабря он составил 4,62 млрд евро против 6,24 млрд евро за сопоставимый период 2017 года, свидетельствуют данные министерства экономики страны.

Как сообщает Deutsche Welle, министерство обнародовало данные в ответ на запрос депутата Бундестага Омида Нурипура из партии "Союз 90/зеленые".

Падение германского экспорта оружия и других военных товаров фиксируется уже третий год подряд. В последний раз рост отмечался в 2015 году, тогда продажи за рубеж достигали рекордного показателя в 7,86 млрд евро.

По данным министерства экономики ФРГ, лидером по закупкам немецкого оружия является Алжир (802 млн евро), на втором месте США (506 млн евро), далее следует Австралия (432 млн евро).

Саудовская Аравия занимает четвертое место с суммой закупок 416 млн евро, несмотря на полный запрет на поставки оружия Эр-Рияду, введенный в ноябре правительством Германии. Решение было принято в связи с убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Помимо этого, в марте 2018 года Берлин решил не поставлять оружие странам, непосредственно вовлеченным в военные действия в Йемене. Однако в правительстве ФРГ сделали исключение для уже одобренных поставок. Саудовская Аравия возглавляет военный альянс из девяти стран, которые в Йемене ведут боевые действия против повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ыъ ко *

Neuer Inhalt Horizontal Line