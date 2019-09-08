*** Температура в июне поднималась до 46 градусов
Париж. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - На 1 тыс. 465 человек или на 9,1% выросла по равнению со средними показателями смертность во Франции летом нынешнего года из-за аномально жаркой погоды, сообщила министр здравоохранения страны Аньес Бюзен.
Чрезвычайно высокая температура была зафиксирована в июне-июле.
В одном из районов страны 28 июня столбик термометра поднялся до 46 градусов по Цельсию.
До нынешнего года самым жарким во Франции был 2003 год, отметила министр.
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