Этот контент был опубликован 24 марта 2019 г. 15:07

Хельсинки. 24 марта. ИНТЕРФАКС - В Финляндии в городе Вантаа мужчина попытался в воскресенье напасть на министра иностранных дел Тимо Сойни.

Нападавший, одетый в куртку с нашивками экстремистской организации Soldiers of Odin (Солдаты Одина), пытался наброситься на главу МИД на фермерском рынке Корсо во время общения Т.Сойни с избирателями, сообщил в воскресенье портал Yle.

По данным полиции, агрессивно настроенный мужчина с угрожающими намерениями пытался приблизиться к министру, но ему помешали стражи порядка, и после схватки он был задержан.

Глава МИД не пострадал. После того, как охранники скрутили нападавшего, Т.Сойни продолжил встречу с избирателями.

В воскресенье на фермерском рынке в преддверии парламентских выборов представители нескольких партий встречаются с электоратом.

Парламентские выборы состоятся в апреле. Т.Сойни ранее сообщил, что не намерен баллотироваться в депутаты. В своем блоге он поблагодарил охранников "за хорошую работу".

"Солдаты Одина" считается в Финляндии экстремистской организацией, выступающей против исламистов, Европейского союза и глобализации.

БП

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