Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 19:13

Нью-Йорк (ООН). 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Экстренная встреча членов Совета Безопасности ООН по Украине может состояться 25 апреля во второй половине дня по нью-йоркскому времени, сообщил "Интерфаксу" источник в ООН.

По его словам, заседание может состояться 25 апреля, в четверг, в 15:00 (22:00 мск).

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины

Постпредство Украины при ООН сообщило в "Фейсбуке", что украинские дипломаты просят созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с введением упрощенного порядка приема в российское гражданство для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Украина обратилась о созыве заседания Совета безопасности ООН для обсуждения дерзкого решения РФ о выдаче российских паспортов на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

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