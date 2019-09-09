Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 1:46

Гонконг. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея собрала экстренное заседание Совета национальной безопасности во вторник в ответ на запуск Северной Кореей снарядов ранее в тот же день, сообщает администрация президента в Сеуле.

Постоянный комитет Совета национальной безопасности начал заседание по видеосвязи в 8: 10 (2:10 по мск) под председательством директора Управления национальной безопасности Чунг Юй Ена.

Ранее военные Южной Кореи заявили, что КНДР во вторник дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря.

Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, снаряды были запущены в восточном направлении из внутреннего района провинции Пхенан-Намдо. Военные не назвали тип снарядов, дальность полета и максимальную высоту.

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают позицию готовности", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

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