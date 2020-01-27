Гонконг. 27 января. ИНТЕРФАКС - Южная Корея планирует провести экстренное совещание в понедельник, чтобы оценить экономические последствия вспышки нового коронавируса для экономики страны, сообщает агентство " Ренхап" со ссылкой на правительственные источники.
Министерство финансов Южной Кореи проведет экстренное совещание с должностными лицами других финансовых органов, включая Центральный банк, в понедельник, чтобы рассмотреть возможное влияние вспышки нового коронавируса на финансовые и валютные рынки страны.
По данным источников, министр финансов Хон Нам Ги также планирует провести отдельную встречу с высшими должностными лицами министерства во второй половине дня, чтобы обсудить этот вопрос.
Центральный Банк Кореи также проведет закрытое заседание на фоне растущей неопределенности на финансовом рынке.
Ранее Сеул сообщил о четвертом подтвержденном случае заболевания коронавирусом.
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