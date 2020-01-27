Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 6:13

Гонконг. 27 января. ИНТЕРФАКС - Южная Корея планирует провести экстренное совещание в понедельник, чтобы оценить экономические последствия вспышки нового коронавируса для экономики страны, сообщает агентство " Ренхап" со ссылкой на правительственные источники.

Министерство финансов Южной Кореи проведет экстренное совещание с должностными лицами других финансовых органов, включая Центральный банк, в понедельник, чтобы рассмотреть возможное влияние вспышки нового коронавируса на финансовые и валютные рынки страны.

По данным источников, министр финансов Хон Нам Ги также планирует провести отдельную встречу с высшими должностными лицами министерства во второй половине дня, чтобы обсудить этот вопрос.

Центральный Банк Кореи также проведет закрытое заседание на фоне растущей неопределенности на финансовом рынке.

Ранее Сеул сообщил о четвертом подтвержденном случае заболевания коронавирусом.

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