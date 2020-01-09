Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 22:00

*** Перед министрами иностранных дел ЕС выступит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Брюссель. 10 января. ИНТЕРФАКС - Созванный высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем внеочередной Совет ЕС на уровне глав МИД обсудит в пятницу обстановку в связи с событиями вокруг Ирака, Ирана и в Ливии.

"Совет по иностранным делам проведет внеочередное заседание, чтобы обсудить текущие дела и обменяться мнениями о последних событиях в Ираке, сосредоточив внимание на путях снижения напряженности в регионе", - говорится в анонсе предстоящего заседания на сайте Совета ЕС.

Сам Боррель объявил 6 января: "Я созвал чрезвычайный Совет по иностранным делам с нашими государствами-членами во второй половине дня в пятницу, 10 января, чтобы обсудить последние события в Ираке и Иране".

"ЕС будет полностью играть свою роль в усилиях по деэскалации напряженности в регионе", - отметил глава европейской дипломатии.

Кроме того, на пресс-конференции в Брюсселе 7 января после встречи с министрами иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Франции Боррель сообщил журналистам, что в повестке дня совета будет также и Ливия.

Официальный представитель Борреля Петер Стано, отвечая на вопросы на брифинге для СМИ, заявил, что главы МИД стран Евросоюза на заседании внеочередного Совета ЕС по иностранным делам в пятницу будут обсуждать пути деэскалации на Ближнем Востоке.

"То, чего мы желаем на Ближнем Востоке - это деэскалации", - объяснил Стано.

"Задача именно в том, чтобы обсудить развитие обстановки и узнать мнения государств-членов, что должен сделать ЕС в связи с этим. Цель - добиться деэскалации, вернуться к политическим обязательствам, избежать любой другой конфронтации в регионе в более широком плане, и чтобы дипломатия и переговоры могли снова оказывать влияние на развитие ситуации без конфронтации и актов насилия", - добавил пресс-секретарь.

В четверг пресс-служба Совета ЕС также сообщила, что в рамках дискуссии по Ираку перед министрами иностранных дел Евросоюза выступит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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