Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 17:19

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн освобожден в четверг из федеральной тюрьмы и будет отбывать оставшийся срок дома, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Коэн отбывал срок в тюрьме в Отисвилле в штате Нью-Йорк, где ранее у ряда заключенных и сотрудников исправительного учреждения выявили коронавирус.

Решение о переводе экс-адвоката Трампа под домашний арест было принято в рамках мер, направленных на борьбу с распространением инфекции в местах лишения свободы, отмечает агентство.

Ранее группа адвокатов и конгрессменов в течение нескольких недель добивалась от минюста США досрочного освобождения части заключенных, которые входят в потенциально опасные для заражения коронавирусом категории.

В декабре 2018 года Коэна приговорили к трем годам тюрьмы.

Приговор ему был оглашен на основании двух дел. Так, в августе 2018 года он признал свою вину в том, что он организовал выплаты в $280 тыс. двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию. Суд счел эти платежи нарушением правил финансирования предвыборной кампании кандидата в президенты США. Также в рамках этого дела Коэн признал себя виновным по пяти эпизодам налоговых махинаций и одному эпизоду предоставления ложных сведений банку.

В ноябре 2018 года экс-адвокат Трампа также признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу". По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве.

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