Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 18:58

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер выразил готовность обратиться в суд, чтобы получить показания от бывшего адвоката Белого дома Дона Макгана, сообщает во вторник издание Politico.

"Я хочу ясно сказать: этот комитет выслушает выступление господина Макгана, даже если нам придется обратиться для этого в суд", - заявил Надлер.

Макган должен был выступить в комитете, ответив на вопросы конгрессменов по "российскому расследованию" спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Адвокаты Дона Макгана ранее предупреждали, что он не явится на заседание. На слушаниях для Макгана оставили свободное кресло.

Несколькими неделями ранее отказался явиться в юридический комитет на слушания по докладу Мюллера генпрокурор США Уильям Барр.

Ранее Министерство юстиции пришло к выводу, что Макган не обязан давать показания перед юридическим комитетом Палаты представителей по вопросам, связанным с его официальными обязанностями в качестве адвоката президента.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, заявила, что Макгана "нельзя заставить дать такие показания, и мистеру Макгану было поручено действовать соответственно".

Макган был одним из членов администрации, которые давали показания Мюллеру. Согласно его докладу, бывший юрисконсульт Белого дома предоставил подтверждающую информацию о попытках Трампа уволить спецпрокурора.

В частности, в докладе говорится, что в июне 2017 года Трамп позвонил своему советнику при Белом доме Макгану и поручил ему передать Джеффу Сешнсу, который тогда занимал пост генпрокурора, что Мюллера необходимо отстранить от руководства расследованием, мотивировав это неким конфликтом интересов. Макган отказался выполнять это поручение, предпочтя ему увольнение.

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