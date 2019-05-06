Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в понедельник отправился отбывать трехлетний тюремный срок за преступления, связанные с банковским и налоговым мошенничеством, сообщает агентство Associated Press.

Изначально М.Коэн должен был сесть в тюрьму в марте, однако судья предоставил ему двухмесячную отсрочку с тем, чтобы он смог восстановиться после хирургической операции.

На пути следования в тюрьму он, говоря о работе на Д.Трампа, заявил, что "еще многое осталось не рассказанным". "И я с нетерпением жду дня, когда смогу поделиться всей правдой", - сказал М.Коэн журналистам, собравшимся у его дома в Нью-Йорке.

Он выразил надежду, что после того, как он отбудет срок и выйдет на свободу, в США не будет "ксенофобии, несправедливости и лжи".

Отбывать свой срок экс-адвокат президента будет в федеральной тюрьме, расположенной в 110 км от города Нью-Йорк.

В декабре 2018 года М.Коэна приговорили к трем годам тюрьмы. Приговор М.Коэну был озвучен на основании двух дел. Так, в августе 2018 года он признал свою вину в том, что он организовал выплаты в $280 тыс. двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Д.Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что выплаты производились в координации c Д.Трампом и по его указанию. Суд счел эти платежи нарушением правил финансирования предвыборной кампании Д.Трампа. Также в рамках этого дела М.Коэн признал себя виновным по пяти эпизодам налоговых махинаций и одному эпизоду предоставления ложных сведений банку.

В ноябре 2018 года экс-адвокат Д.Трампа также признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу". По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве.

В результате суд приговорил М.Коэна к 36 месяцам тюрьмы по первому делу, а также к двум месяцам заключения по второму делу. Отбывать оба срока М.Коэн будет одновременно.

В конце февраля экс-адвокат Д.Трампа трижды давал показания Конгрессу США. В ходе слушаний М.Коэн, в частности, рассказал, что у него нет доказательств сговора команды президента с Россией. Также на слушаниях М.Коэн назвал Д.Трампа "расистом", "аферистом" и "обманщиком".

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