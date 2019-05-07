Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 8:32

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший адвокат президента США Майкл Коэн начал отбывать трехлетний срок в тюрьме, расположенной в районе населенного пункта Отисвилл в 115 км северо-западнее Нью-йорка, сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Я надеюсь, что, когда я вернусь к своей семье и друзьям, наша страна будет местом без ксенофобии, несправедливости и лжи. Остается много, что (следует) сказать, и я жду дня, когда я смогу поделиться правдой", - сообщил М.Коэн журналистам, собравшимся у его квартиры на Манхэттене, перед тем, как он отправился в тюрьму.

М.Коэн приговорен к тюремному заключению по обвинениям в уходе от налогов, нарушениях правил финансирования предвыборной кампании и выплате взяток за молчание с целью защиты его бывшего начальника.

Тюрьма в Отисвилле известна, как место заключения для "белых воротничков", поэтому режим содержания в ней не столь жесткий, отмечает агентство.

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