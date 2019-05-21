Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 2:31

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший адвокат Белого дома Дон Макган не появится во вторник перед юридическим комитетом Палаты представителей, сообщает CNN со ссылкой на его адвокатов.

"Как и в случае с повесткой о документах, мистер Макган снова сталкивается с противоречивыми инструкциями от двух равных ветвей власти. В этих обстоятельствах, а также сознавая обязанности, которые он, как адвокат, должен выполнять по отношению к своему бывшему клиенту, мистер Макган вынужден отказаться от участия в завтрашнем слушании", - заявил адвокат Макгана Уильям Бурк в письме председателю юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлеру.

Ранее Министерства юстиции пришло к выводу, что Макган не обязан давать показания перед юридическим комитетом Палаты представителей по вопросам, связанным с его официальными обязанностями в качестве адвоката президента.

"Министерство юстиции сообщило мне, что мистер Макган обладает абсолютным иммунитетом к вынужденным показаниям перед Конгрессом в отношении вопросов, касающихся его службы в качестве старшего советника президента", - написал адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне в письме Надлеру.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, заявила, что Макгана "нельзя заставить дать такие показания, и мистеру Макгану было поручено действовать соответственно".

Ранее президент США заявлял, что может запретить вызов Макгана на слушания в юридическом комитете Палаты представителей.

Дональд Трамп отмечал, что его сотрудничество со спецпрокурором Робертом Мюллером в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году было достаточным.

Макган был одним из членов администрации, которые давали показания Мюллеру. Согласно его докладу, бывший юрисконсульт Белого дома предоставил подтверждающую информацию о попытках Трампа уволить спецпрокурора.

В частности, в докладе говорится, что в июне 2017 года Трамп позвонил своему советнику при Белом доме Макгану и поручил ему передать Джеффу Сешнсу, который тогда занимал пост генпрокурора, что Мюллера необходимо отстранить от руководства расследованием, мотивировав это неким конфликтом интересов. Макган отказался выполнять это поручение, предпочтя ему увольнение.

1вз ад

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