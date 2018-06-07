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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 18:38 07.06.2018 - 18:38

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Администрация США опровергла информацию о том, что бывший американский баскетболист Деннис Родман будет присутствовать на саммите США-КНДР, намеченном на 12 июня в Сингапуре.

"Я не знаю, какую роль в этом должен сыграть лучший игрок по подборам в баскетболе. Он великолепен на площадке, но переговоры должны вести те, кто хорош в этом. Трамп - лучший", - сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли в эфире телеканала "Фокс ньюс".

Ранее издание "Нью-Йорк пост" опубликовало информацию, согласно которой бывший баскетболист будет присутствовать на исторической встрече президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Д.Родман пять раз посещал КНДР с того момента, как Ким Чен Ын возглавил страну и установил с северокорейским лидером дружеские отношения, назвав его "другом на всю жизнь".

Примечательно, что в июне 2017 года Д.Родман подарил в Пхеньяне северокорейскому министру спорта Ким Ир Гуку бестселлер "Искусство заключать сделки", которую написал Д.Трамп

56-летний Д.Родман - обладатель пяти чемпионских перстней НБА, в 2011 году был включен в Баскетбольный зал славы. Игрок был известен за эффективную игру в обороне и борьбу за подборы. Кроме того, Д.Родман отличался экстравагантным поведением и стилем одежды.

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