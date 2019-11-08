Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 2:40

Вашингтон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Бывший генеральный прокурор США Джефф Сешнс официально объявил о своем намерении участвовать в выборах в Сенат от штата Алабама.

"Наши свободы никогда не подвергались нападкам так, как сегодня", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте его кампании.

"У нас есть основные кандидаты от партии в президенты, которые проводят кампанию по социализму, конфискуют огнестрельное оружие и закрывают церкви, с которыми они не согласны. Я сражался с этими силами всю свою жизнь, и я не собираюсь сдаваться сейчас. Вперед!" - добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что бывший генеральный прокурор США Джефф Сешнс объявит, что планирует претендовать на место в Сенате от штата Алабама в четверг.

72-летний Сешнс вернется на политическую сцену через год после ухода с поста генерального прокурора США.

Он вызвал резкую публичную критику со стороны Трампа после того, как устранился от "российского расследования", вел которое в итоге спецпрокурор Роберт Мюллер.

В июне президент США назвал свой выбор Сешнса в качестве генпрокурора своей "самой большой ошибкой".

Однако в своем заявлении бывший генпрокурор сказал, что по-прежнему поддерживает Трампа.

"Когда президент Трамп отправился в Вашингтон, только один сенатор из ста имел мужество встать с ним: я. Я был первым, кто поддержал президента Трампа. Я был его самым сильным защитником. Я и сейчас такой. Мы должны снова сделать Америку великой", - отметил он.

Предполагается, что бывшего генпрокурора есть все шансы выиграть выборы, ведь он представлял Алабаму в Сенате с 1997 по 2017 год.

Тем временем в данный момент место занимает демократ Даг Джонс.

Выборы сенатора пройдут в ноябре 2020 года. Со стороны республиканцев на место также претендуют госсекретарь штата Алабама Джон Меррилл, бывший главный судья Алабамы Рой Мур, а также представитель штата Арнольд Муни и бизнесмен Стэнли Адэр.

1вз тг

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