Вашингтон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Бывший генеральный прокурор США Джефф Сешнс официально объявил о своем намерении участвовать в выборах в Сенат от штата Алабама.
"Наши свободы никогда не подвергались нападкам так, как сегодня", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте его кампании.
"У нас есть основные кандидаты от партии в президенты, которые проводят кампанию по социализму, конфискуют огнестрельное оружие и закрывают церкви, с которыми они не согласны. Я сражался с этими силами всю свою жизнь, и я не собираюсь сдаваться сейчас. Вперед!" - добавил он.
Ранее СМИ сообщили, что бывший генеральный прокурор США Джефф Сешнс объявит, что планирует претендовать на место в Сенате от штата Алабама в четверг.
72-летний Сешнс вернется на политическую сцену через год после ухода с поста генерального прокурора США.
Он вызвал резкую публичную критику со стороны Трампа после того, как устранился от "российского расследования", вел которое в итоге спецпрокурор Роберт Мюллер.
В июне президент США назвал свой выбор Сешнса в качестве генпрокурора своей "самой большой ошибкой".
Однако в своем заявлении бывший генпрокурор сказал, что по-прежнему поддерживает Трампа.
"Когда президент Трамп отправился в Вашингтон, только один сенатор из ста имел мужество встать с ним: я. Я был первым, кто поддержал президента Трампа. Я был его самым сильным защитником. Я и сейчас такой. Мы должны снова сделать Америку великой", - отметил он.
Предполагается, что бывшего генпрокурора есть все шансы выиграть выборы, ведь он представлял Алабаму в Сенате с 1997 по 2017 год.
Тем временем в данный момент место занимает демократ Даг Джонс.
Выборы сенатора пройдут в ноябре 2020 года. Со стороны республиканцев на место также претендуют госсекретарь штата Алабама Джон Меррилл, бывший главный судья Алабамы Рой Мур, а также представитель штата Арнольд Муни и бизнесмен Стэнли Адэр.
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