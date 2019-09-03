Лондон. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Бывший министр финансов Великобритании Филип Хаммонд считает, что члены парламента смогут большинством голосов принять законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

"Будет достаточное число людей для того, чтобы сделать это сегодня", - сказал Хаммонд в эфире BBC. Он подтвердил, что сам лично намерен поддержать эту инициативу.

Экс-министр также раскритиковал угрозы руководства Консервативной партии о том, что те члены партии, которые поддержат законопроект, лишаться права представлять ее в парламенте.

Британские депутаты, выступающие против "жесткого" Brexit - без соглашения Лондона и Брюсселя, во вторник вынесут на рассмотрение парламента законопроект, цель которого предотвратить выходе Великобритании из ЕС без соглашения.

В частности, сторонники отказа от "жесткого" выхода из ЕС предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткий" сценарий развития событий.

В свою очередь глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин назвал нынешнюю неделю решающей, чтобы положить конец вероятным намерениям британского правительства вывести Соединенное Королевство из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Между тем, и среди представителей Консервативной партии есть сторонники этой инициативы, включая бывшего министра юстиции Дэвида Гока. Однако в Консервативной партии предупредили тех, кто поддерживает этот законопроект, что если они не одумаются, то лишатся права на то, чтобы представлять консерваторов в палате общин. Такие дисциплинарные меры по сути могут сделать неизбежными досрочные выборы, так как консерваторы, лишившись части депутатов, утратят большинство в парламенте.

Агентство Bloomberg отмечало, что такое голосование будет восприниматься премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном как де-факто голосование по вопросу о доверии правительству, и если это доверие он не получит, то объявит о досрочных выборах.

Сам Джонсон, выступая в понедельник после внеочередного заседания кабинета министров, заявлял об отсутствии стремления организовывать внеочередные выборы в парламент. В то же время он высказался против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.

3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС - 31 октября - будет оставаться всего две с половиной недели.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

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