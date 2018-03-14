Экс-глава британской спецслужбы полагает, что Лондону следует выслать большое число дипломатов РФ в ответ на дело Скрипаля
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Бывший директор британской спецслужбы - Центра правительственной связи - Роберт Хэнниген видит адекватный ответ на ситуацию с атакой в Солсбери в высылке дипломатов, а также мерах в сфере экономики, заявил он в среду Би-би-си.
"Секретная работа должна быть направлена против физических лиц и организаций, которые несут ответственность за это чудовищное преступление. Но идея начала против России крупномасштабной борьбы в киберпространстве лишена всякого смысла не меньше, чем вступление в военный конфликт с Россией", - заявил он в эфире радиостанции.
Он отметил, что ответ Лондона на события, связанные с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, должен включать "высылку дипломатов в масштабе, которые мы не видели со времен холодной войны", а также "удар по экономическим целям", в том числе по тем, кто занимается бизнесом в Лондоне.
Р.Хэнниген отметил, что атака в Солсбери показала, как "современная страна выбрала отступление от правил, которыми руководствуются в поведении цивилизованные страны".
эф во
Интерфакс