Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 12:59 14.03.2018 - 12:59

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Бывший директор британской спецслужбы - Центра правительственной связи - Роберт Хэнниген видит адекватный ответ на ситуацию с атакой в Солсбери в высылке дипломатов, а также мерах в сфере экономики, заявил он в среду Би-би-си.

"Секретная работа должна быть направлена против физических лиц и организаций, которые несут ответственность за это чудовищное преступление. Но идея начала против России крупномасштабной борьбы в киберпространстве лишена всякого смысла не меньше, чем вступление в военный конфликт с Россией", - заявил он в эфире радиостанции.

Он отметил, что ответ Лондона на события, связанные с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, должен включать "высылку дипломатов в масштабе, которые мы не видели со времен холодной войны", а также "удар по экономическим целям", в том числе по тем, кто занимается бизнесом в Лондоне.

Р.Хэнниген отметил, что атака в Солсбери показала, как "современная страна выбрала отступление от правил, которыми руководствуются в поведении цивилизованные страны".

эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line