Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 13:26

Денпасар. 20 июня. INTERFAX ENERGY - Экс-глава индонезийской государственной нефтегазовой компании Pertamina Карен Агустьяван приговорена к восьми годам заключения антикоррупционным судом, признавшим ее виновной в рамках дела об убыточной для государства покупке австралийских активов.

Агустьяван возглавляла Pertamina в 2009-2014 гг. В 2009 году индонезийская компания приняла решение о покупке 10%-ной доли в австралийском нефтяном проекте Basker Manta Gummy (BMG) у компании Roc Oil.

Индонезийская прокуратура, предъявившая обвинения Агустьяван в сентябре прошлого года, утверждает, что решение об инвестициях в BMG было принято руководством Pertamina без проведения необходимого анализа целесообразности сделки и due diligence.

Сделка оказалась провальной, в результате чего, потери Индонезии составили 568 млрд индонезийских рупий ($39,9 млн). Pertamina, покупая австралийские активы, оценивала добычу нефти на месторождении в 812 баррелей в сутки (б/с), тогда как в реальности на нем добывалось в среднем лишь 252 б/с, что делало его нерентабельным, в связи с чем, месторождение в конце 2010 года было закрыто.

В отсутствие прямых доказательств вины Агустьяван в коррупции представители нефтяной отрасли в Индонезии единодушны во мнении о том, что она просто приняла неверное инвестиционное решение, пишет Interfax Natural Gas Daily. Такое часто случается в нефтегазовой отрасли, в принципе являющейся довольно рискованной.

Сложно представить, что Агустьяван могла открыто проигнорировать все внутренние процедуры контроля инвестиций, существующие в возглавляемой ею госкомпании, зная о возможных последствиях таких шагов.

Агустьяван немедленно обжаловала решение суда как в части признания ее виновной в рамках этого дела, так и штраф в размере 1 млрд индонезийских рупий, наложенный на нее судом.

Представители отрасли положительно оценивали достижения Агустьяван в период ее службы во главе Pertamina: прибыли компании росли, а ее портфель активов - как индонезийских, так и зарубежных, увеличивался. Покупки активов компанией при Агустьяван в основном были удачными и позволили Pertamina компенсировать падение добычи на старых месторождениях.

Нефтегазовому сектору Индонезии потребуются инвестиции в размере более $150 млрд до 2025 года, чтобы справиться со снижением добычи, развить инфраструктуру для импорта газа, а также увеличить перерабатывающие мощности.

Ситуация с Агустьяван замедлит процессы принятия инвестиционных решений госкомпаниями, отмечают отраслевые эксперты.

Без увеличения инвестиций добыча нефти и газа в Индонезии, как ожидается, упадет к 2022 году почти на 20% по сравнению с уровнем 2017 года.

пк вч*

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