Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 17:42 25.10.2018 - 17:42

Берлин. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато заключен в четверг в тюрьму Сото-эль-Реаль, сообщили в Генеральном секретариате пенитенциарных учреждений при МВД Испании телерадиостьанции "Немецкая волна".

В феврале 2017 года Национальный суд Испании признал Р.Рато виновным в растрате вверенных ему денежных средств в период, когда он занимал должность президента финансовой группы Bankia. Сам Р.Рато отверг все обвинения и оспорил решение в Верховном суде страны. Однако тот подтвердил приговор.

Процесс о мошенничестве с "черными картами" Bankia (так называемые "tarjetas black" - корпоративные кредитные карты, которые использовались бесконтрольно) начался в Испании в 2016 году. Всего по этому делу проходили свыше 60 человек, включая Р.Рато. По данным следствия, обвиняемые потратили с этих карт на личные нужды более 12 млн евро.

Р.Рато возглавлял группу Bankia с 2010 года по 2012 год. До этого он был вице-премьером в правительстве Хосе Мария Аснара (1996-2004 годы), а в 2004-2007 годах возглавлял МВФ.

Злоупотребления, допущенные руководством Bankia, были раскрыты в ходе аудиторской проверки. В 2012 году, оказавшись на грани краха, банк был национализирован и подвергнут программе финансового оздоровления с помощью кредитов Евросоюза. Считается, что Р.Рато не только не смог предотвратить кризис, но и усугубил его, приняв ряд ошибочных решений, в частности, о слиянии Bankia с группой кризисных финансовых учреждений.

Считается, что пользуясь корпоративной кредитной картой, предназначенной для оплаты представительских расходов, Р.Рато потратил на личные нужды почти 100 тыс. евро, пишет DW. Он приобретал одежду, алкогольные напитки, парфюмерию, оплачивал личные ресторанные счета.

Против Р.Рато продолжается вестись еще одно дело, открытое летом 2017 года, в связи с предполагаемым хищением и отмыванием банковских активов, а также неуплатой налогов. Как сообщили DW в Мадридском городском суде N31, который занимается этим делом, Р.Рато предположительно похитил и укрыл в офшорах (в том числе в Панаме) 8 млн евро. Судебные слушания по этому делу могут состояться не раньше второго полугодия 2019 года.

Сам бывший глава МВФ неоднократно отрицал факт хищения денег как в суде, так и в интервью СМИ. Он утверждает, что в офшорах находится часть капитала его семьи, в частности наследство отца - крупного предпринимателя. По данным налогового ведомства Испании, личное состояние Р.Рато составляет не менее 27 млн евро.

По информации интернет-издания El Confidencial, Р.Рато после решения Верховного суда намерен оспорить приговор в Конституционном суде.

Оь вч*

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер