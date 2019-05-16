Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 15:31

Лондон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о планах бороться за должность премьер-министра страны после того, как этот пост покинет Тереза Мэй, сообщает в четверг сайт британского издания Express.

"Конечно, я собираюсь это сделать", - сказал Джонсон, выступая на бизнес-конференции в Манчестере.

Ранее сообщалось, что Мэй собирается покинуть свой пост, не дожидаясь следующих парламентских выборов. Предполагается, что она пойдет на такой шаг после достижения договоренностей по Brexit.

1тэ ар

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