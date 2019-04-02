Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 21:27

Лондон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во вторник выразил разочарование в связи с решением премьер-министра Терезы Мэй согласовать дальнейший план по Brexit с главой Лейбористской партии Джереми Корбином.

"Очень разочаровывает, что кабинет министров решил доверить окончательное решение по Brexit Джереми Корбину и Лейбористской партии", - написал он в Twitter.

"В настоящее время весьма вероятно, что решения по торговой политике Великобритании и ключевые полномочия по законодательному регулированию перейдут Брюсселю, что лишит Британию права голоса", - отметил он.

Ранее во вторник Тереза Мэй объявила, что намерена согласовать с оппозицией план дальнейших совместных действий по Brexit.

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