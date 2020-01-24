Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 11:34

Берлин. 24 января. ИНТЕРФАКС - Экс-глава МИД ФРГ и бывший председатель Социал-демократической партии ФРГ Зигмар Габриэль может войти в наблюдательный совет Deutsche Bank, сообщает в пятницу пресс-служба банка.

"Как бывший министр окружающей среды, экономики и иностранных дел Зигмар Габриэль с его большим опытом внесет особенный вклад в работу и дополнит профессиональные качества наблюдательного совета", - заявил председатель совета Пауль Ахляйтнер, его цитирует пресс-служба.

Кандидатура Габриэля будет представлена на следующем собрании акционеров финансового учреждения, которые должны будут избрать его путем голосования.

Габриэль работал в правительстве канцлера Ангелы Меркель в общей сложности 9 лет, в разное время он занимал различные ведущие политические должности. С 2009 по 2017 год он был председателем Социал-демократической партии Германии СДПГ.

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