Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 14:20

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Сроки реализации Brexit сдвинутся на год из-за перспективы проведения следующего раунда переговоров не ранее, считает бывший лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фараж.

"Давайте мыслить реалистично. Скоро у нас будет новый Европарламент. Я не думаю, что следующая фаза переговоров по Brexit начнется до ноября. Поэтому, я считаю, что если смотреть реалистично, то продление (сроков Brexit - ИФ) должно быть на год", - сказал Н.Фараж в среду в интервью агентству Associated Press.

В 2015 году на референдуме о членстве Британии в ЕС сторонники Brexit победили с небольшим отрывом голосов (51,89% против 48,11%).

Во вторник лейбористы практически в полном составе отказались поддержать предложенный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй вариант соглашения. В результате число голосов, поданных "против" этого плана, на 149 превысило количество голосов "за".

В среду на голосование в Палате общин британского парламента выносится вопрос о возможности Brexit без нового соглашения с ЕС. Если члены парламента поддержат такой сценарий, то Brexit состоится 29 марта 2019 года без каких бы то ни было договоренностей с Брюсселем.

Если же депутаты отвергнут возможность выхода из ЕС без соглашения, то им предстоит еще одно голосование. 14 марта они решат, следует ли Лондону попросить у Брюсселя перенести дату Brexit на более поздний срок.

1тэ аю ав

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