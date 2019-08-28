Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 18:24

Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что обеспокоенность у американцев должны вызывать серьезные разногласия внутри страны, а не внешние враги.

"То, что беспокоит меня как связанного с армией человека, - это не наши внешние враги, а наш внутренний раскол", - приводит издание The Wall Street Journal выдержки из книги Мэттиса, которая должна поступить в продажу 3 сентября.

"Все то общее, что у нас было, распадается на части", - пишет бывший министр.

По его словам, американцы стали делиться на "враждебные племена, которые движимы эмоциями и взаимным неуважением, что ставит под угрозу наше будущее".

В своей книге под названием Call Sign Chaos: Learning to Lead (с англ.: "Позывной сигнал "Хаос": Учимся руководить") Мэттис также рассказывает о причинах своего ухода с поста главы Пентагона. Он вновь указывает, что покинул пост из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом.

"Когда мои конкретные предложения и стратегические советы, в частности, относительно необходимости доверия нашим союзникам, перестали получать одобрение, я понял, что пришло время уйти в отставку", - бывший министр обороны.

Он отметил, что это решение далось ему непросто, так как он получал "безграничное удовольствие" от службы своей стране.

Американские СМИ напоминают, что Мэттис ушел в отставку вскоре после того, как Трамп объявил о выводе американского контингента из Сирии. По мнению Мэттиса, это было "предательством" по отношению к сирийским курдам.

Мэттис занимал пост министра обороны США с 2017 по 2019 год.

В разное время служил в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, заслужил прозвище "Бешеный пес" за непримиримое отношение к исламским экстремистам.

С 2010 по 2013 год Мэттис руководил Центральным командованием вооруженных сил США, однако из-за разногласий с Обамой по Ирану был отправлен в отставку.

За время службы в американской армии Мэттис добился популярности и уважения в США и за их пределами.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!