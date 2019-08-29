Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 21:22

Вашингтон. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Бывший руководитель ФБР Джеймс Коми нарушил правила ведомства, разгласив служебную информацию, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на доклад генерального инспектора минюста США.

В нем отмечается, что Коми нарушил правила ФБР, передав содержащие секретную информацию служебные данные другу, которому он поручил поделиться этими материалами с журналистом.

Речь идет о записках, сделанных Коми в ходе его личных разговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в минюсте заявили, что экс-глава ФБР не проинформировал после ухода из ведомства о том, у него дома в сейфе остались некоторые из служебных документов.

"Коми подал плохой пример для более 35 тыс. действующих сотрудников ФБР и многим тысячам бывших сотрудников, которые также имеют доступ и ознакомлены с информацией для внутреннего пользования", - говорится в докладе.

Экс-глава ФБР в свою очередь заявил, что он считает свои служебные записки "личными документами", а не правительственными, и потому не считает себя нарушителем.

В мае 2017 года Трамп уволил Коми с поста директора ФБР за "неэффективное руководство бюро". Коми занимался расследованием нарушений бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США, могло привести к поражению на выборах. Также Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи участников предвыборной кампании Трампа с Москвой.

В апреле прошлого года были опубликованы мемуары бывшего директора ФБР A Higher Loyalty. После этого критика Трампа в адрес Коми усилилась.

Президента США писал в Twitter, что "Джеймс Коми признанный организатор утечек и лжец". Трамп заявил, что Коми устраивал утечку секретной информации и за это "его следует привлечь к ответу в суде". Кроме того, президент обвинил ДКоми во лжи под присягой перед Конгрессом.

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