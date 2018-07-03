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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 11:10 03.07.2018 - 11:10

Берлин. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер во вторник раскритиковал изначальное решение Швеции о дипломатическом бойкоте Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает европейское издание "Локал".

"Они должны были быть там с самого начала. Должны были поддерживать свою команду. Это футбол. Это не политика", - приводит портал его слова. З.Блаттер, прокомментировав решение Стокгольма снять бойкот и прислать представителя на турнир после выхода шведской сборной в плей-офф чемпионата.

"Можно дискутировать, стоит ли проводить спортивные мероприятия только в демократических странах, но это другой вопрос. Когда вопрос касается чемпионата мира по футболу - крупнейшего спортивного события в мире - вы должны там быть", - заявил бывший футбольный чиновник.

З.Блаттер возглавлял ФИФА в течение 17 лет и был отстранен со своего поста в конце 2015 года в рамках антикоррупционного скандала в организации. Бывший топ-менеджер Международной федерации футбола приехал в Россию на Чемпионат мира по футболу.

В марте 2018 года Швеция объявила о намерении бойкотировать Чемпионат мира в России в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Москву в организации покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери. Во время выступления шведской сборной в групповом этапе турнира ни один представитель Стокгольма не посетил футбольные матчи.

29 июня Швеция после выхода сборной в финальную стадию турнира объявила о снятии бойкота. В качестве представителя правительства Швеции в Россию прибыл министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг.

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