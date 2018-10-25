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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 18:47 25.10.2018 - 18:47

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан в четверг раскритиковал президента США Дональда Трампа за обвинения в адрес СМИ на следующий день после серии инцидентов со взрывоопасными посылками.

"Перестаньте винить других. Посмотрите в зеркало. Ваша подстрекательная риторика, нападки, ложь и оправдание насилия - это позор", - написал Дж.Бреннан в "Твиттере".

"Постарайтесь вести себя, как подобает президенту. Американский народ заслуживает большего. К тому же вам не запугать ваших критиков", - добавил он.

Утром в четверг Д.Трамп в очередной выступил с критикой в отношении СМИ из-за фейковых новостей.

"Это зашло слишком далеко. Самым популярным СМИ нужно пересмотреть свой подход, и быстро", - написал американский президент.

Накануне ряд политических деятелей получили посылки со взрывоопасным веществом. Среди получивших такие посылки - Хиллари Клинтон, Барак Обама и в том числе Джон Бреннан.

Ни одна из посылок не взорвалась. В США открыто федеральное расследование по факту попытки совершения серии терактов.

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