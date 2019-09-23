Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 17:10

Таллин. 23 сентября. ИНТЕРФАКС/BNS - Полиция в Эстонии разыскивает бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, который пропал в Таллине в понедельник утром.

"Полиция просит помощи в установлении местонахождения 56-летнего Айвара", - сообщил агентству BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны.

Как сообщается, Рехе ушел в 10:00 понедельника из дома в Пирита-Клоостриметса, и близкие не знают, где он сейчас может находиться.

По данным газеты Postimees, полиция не подтверждает и не опровергает того, что жизни или здоровью бывшего руководителя эстонского филиала банка Danske может грозить опасность.

"Такой информации у нас сейчас нет", - сказал изданию пресс-секретарь полиции Кристьян Лукк.

По его словам, близкие Рехе обратились к полиции, поскольку не смогли с ним связаться.

Как сообщалось, через эстонское отделение датского банка в 2007-2015 годы прошел 201 млрд евро проблемного происхождения. Пока неясно, сколько было совершено подозрительных сделок, из 15 тыс. закрытых на декабрь 2018 года банковских счетов под подозрением находится не менее 6,2 тыс. "Серые" сделки связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов, прекративших на тот момент свою деятельность.

31 июля 2018 года эстонская госпрокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после того, как владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала банка. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.

По делу были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank. Как сообщало BNS, задержанные 10 человек были, главным образом, менеджерами по работе с клиентами, все они обвиняются в отмывании денег, общая сумма сомнительных транзакций составила около 300 млн евро.

Директор центральной уголовной полиции Айвар Алавере сообщал, что большая часть задержанных также упоминалась в заявлении владельца Hermitage Capital Билла Браудера. Рехе, по словам Алавере, не входит в число задержанных.

По данным издания The Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал эстонское отделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер не предпринял.

Из-за скандала в отставку ушел глава Danske Bank Томас Борген, попросивший у общества Эстонии, клиентов и инвесторов банка извинения.

В октябре 2018 года правительство Эстонии приняло решение провести свое расследование о происходившем в эстонском отделении банка Danske. Рапорт поручено составить эксперту, избранному министром финансов Тоомасом Тынисте.

В ноябре 2018 года прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушения правил по отмыванию денег. Все они связаны с эстонским филиалом датского банка. Датский банк находится под расследованием и в США.

***/ ри мф

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