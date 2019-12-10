Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Экс-президент американской инвестиционной компании Guggenheim Partners Тодд Боели в ноябре сделал предложение о покупке футбольного клуба "Челси", сообщили Financial Times и The Wall Street Journal.

Оно не устроило владельца "Челси" Романа Абрамовича, который оценивает актив не менее чем в 3 млрд фунтов стерлингов. Несмотря на то, что первое предложение было отклонено, Боели сохраняет интерес к клубу, пишут FT и WSJ.

Боели имеет опыт вложений в профессиональный спорт: в 2012 году он в составе группы инвесторов приобрел бейсбольный клуб Los Angeles Dodgers за $2,15 млрд - на тот момент это была самая дорогая подобного рода сделка в истории. В 2014 году Боели, по неофициальной информации, вел переговоры с Михаилом Прохоровым и его американским партнером Брюсом Ратнером, которые тогда владели клубом НБА "Бруклин Нетс" и ареной Barclays Center, об объединении активов (LA Dodgers в прошлом базировалась именно в Бруклине).

Абрамович купил "Челси" за 140 млн фунтов стерлингов ($223 млн в то время - ИФ) в 2003 году. В эпоху Абрамовича клуб пять раз выиграл чемпионат Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Прибыль "Челси" продемонстрировал лишь в 2014 году. Информация о желании Абрамовича продать клуб появилась после того, как в 2018 году у него возникли проблемы с продлением британской инвесторской визы. Бизнесмен получил израильский паспорт, позволяющий пребывать в Великобритании до 90 дней в течение полугода, а "Челси" объявил о сворачивании планов по строительству нового стадиона за 500 млн фунтов.

По данным FT, Абрамович, получив несколько предварительных предложений, нанял для возможной продажи американский банк Raine. Одним из тех, кто интересовался покупкой "Челси" в прошлом году, была инвесткомпания Silver Lake. На днях Silver Lake приобрела за $500 млн долю в City Football Group, владельце одного из основных соперников "Челси", клуба "Манчестер Сити". В рамках сделки актив был оценен в $4,8 млрд.

Рр фф ки

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