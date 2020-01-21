Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 8:51

Пекин. 21 января. ИНТЕРФАКС - Суд в Китае приговорил бывшего президента Интерпола Мэна Хунвэя к тюремному заключению за коррупцию, сообщает во вторник газета South China Morning Post.

В судебном постановлении говорится, что Мэн проведет за решеткой на 13 лет и шесть месяцев. Кроме того, ему предстоит заплатить штраф в размере 2 млн юаней (около $290 тыс.).

По сообщениям китайских СМИ, экс-глава Интерпола не намерен подавать апелляцию на это решение суда.

В начале октября 2019 года во Франции начали расследование в связи с исчезновением Мэна Хунвэя, который на тот момент занимал пост президента Интерпола. О его пропаже тогда сообщила его супруга. Она утверждала, что муж не выходил на связь с конца сентября, а также о том, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.

Позже китайские власти сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Китае под следствием по делу о коррупции. 7 октября 2019 года Мэн Хунвэй ушел с поста президента Интерпола.

Между тем, супруга экс-главы Интерпола Грейс Мэн заявляла, что ее супруг был задержан в КНР по политическим мотивам. Правительство Франции в прошлом году предоставило политическое убежище Грейс Мэн и ее детям.

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