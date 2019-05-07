Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 10:43

Париж. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший глава France Telecom Дидье Ломбар и еще шестеро бывших руководителей французской телекоммуникационной компании предстали перед судом в Париже по обвинению в травле сотрудников, в результате которой, согласно заявлениям прокуратуры, многие покончили с собой.

Это первый подобный процесс во Франции, где слушаются обвинения в харрасменте на рабочем месте, отмечает BBC. Самой France Telecom предъявлены те же обвинения.

Д.Ломбар и остальные обвиняемые отрицают, что их попытки реструктурировать компанию привели к суицидам.

Если руководство компании будет признано виновным, им грозит от одного до двух лет заключения, а также штраф в 15 тыс. евро. Orange (новое название France Telecom) может быть оштрафована на 75 тыс. евро.

Известно, по крайней мере, о 35 сотрудниках France Telecom, покончивших жизнь самоубийством в 2008-2009 годах, когда компания проводила масштабное сокращение штата. В тот момент недавно приватизированная компания планировала сократить число сотрудников на 22 тыс., а еще 10 тыс. человек - переквалифицировать.

Некоторые из сотрудников оставили записки, в которых обвиняют в своем решении уйти из жизни руководство France Telecom.

Д.Ломбара, в частности, обвиняют в том, что во France Telecom была создана "корпоративная политика, направленная на ухудшение качества жизни сотрудников", а также в том, что путем психологического давления, угроз и травли он вынуждал людей увольняться. Некоторых сотрудников переводили в другие города против их воли, других оставляли в пустых офисах, третьих заставляли заниматься работой ниже их уровня квалификации.

"Я их выгоню так или иначе, через дверь или окно", - предположительно сказал как-то на заседании руководства в 2007 году Д.Ломбар.

Сам экс-глава France Telecom, покинувший компанию в 2010 году, признает, что проводимые им изменения в структуре и работе волновали сотрудников, но отрицает, что это могло привести к суицидам.

Д.Ломбар перестал возглавлять Orange в 2010 году в связи с жалобами на его стиль руководства.

Представитель Orange отказался комментировать обвинения и сам судебный процесс, но подчеркнул, что теперешний генеральный директор Стефан Ришар прилагает много усилий для улучшения корпоративной культуры, сообщает BBC.

оь вч ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!