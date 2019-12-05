Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 19:16

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Бывший госсекретарь США Джон Керри назвал участника борьбы за президентский пост в США Джо Байдена подходящим кандидатом для этой роли, передает в четверг телеканал CNN.

"Я полагаю, что Джо Байден - президент, в котором наша страна сейчас остро нуждается. И я так думаю не потому, что я так давно знаю Джо, а потому, что я хорошо его знаю", - заявил Керри.

Керри отметил, что сила и моральные устои Байдена вдохновляют, равно как и его лидерские качества.

Джо Байден - демократ, бывший вице-президент США при президенте Бараке Обаме, участвует в президентской гонке в США. Он является одним из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии на участие в выборы 2020 года.

Сам Барак Обама не высказывался в поддержку Байдена. Газета The New York Times сообщала, что Обама пытался отговорить Байдена от участия в президентской гонке и 2016-го года, и 2020-го года. В интервью изданию Politico Байден заявлял, что он лично просил Обаму не поддерживать его.

Всего за возможность стать кандидатом в президенты от Демократической партии состязаются 15 политиков. Среди них бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер и сенатор от Вермонта Берни Сандерс.

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