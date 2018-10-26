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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 9:49 26.10.2018 - 09:49

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший госсекретарь США Джордж Шульц считает, что Вашингтон должен сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Как бы то ни было, нам нужно сохранить этот договор, а не отказаться от него, как пригрозил это сделать президент Трамп", - написал Дж.Шульц в своей статье, опубликованной в газете "Нью-Йорк таймс".

"Ядерное оружие представляет угрозу всему миру. И любой крупномасштабный обмен ударами с использованием ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для всего мира", - отметил бывший глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, подписанный в 1987 году ДРМСД стал "значительным шагом", направленным на достижение главной цели - избавиться от ядерного оружия.

Дж.Шульц подчеркнул, что США не только не должны выходить из этого договора, но, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы в нем участвовали и другие страны.

"Наоборот, мы должны пригласить другие страны присоединиться к договору, а также самим противостоять искушению по разработке новых видов этого смертельного оружия", - написал экс-госсекретарь США.

"Первым шагом могло бы стать проведение встречи между американскими и российскими экспертами, на которой обсуждались бы возможные нарушения договора", - сказал он.

Он также отметил, что не только администрация Д.Трампа, но и бывшего президента США Барака Обамы указывали на то, что Россия нарушает этот договор, однако, несмотря на это, ДРСМД продолжает действовать.

Бывший госсекретарь США заявил, что сегодня миру нужны лидеры, "которые осознают всю разрушительную силу ядерного оружия и которые нацелены на то, чтобы противостоять этому".

"Такие решительные лидеры, как господин Рейган и Горбачев, смогли понять всю необходимость ограничения угрозы, которую представляет ядерное оружие, и они действовали соответствующе. Во время своей первой встречи они согласились с тем, что в ядерной войне не может быть победителей и что ее нельзя начинать", - добавил Дж.Шульц.

Дж.Шульц занимал пост госсекретаря США с 1982 по 1989 год во время администрации президента Рональда Рейгана. До этого он возглавлял министерство финансов США, а также министерство труда.

20 октября Д.Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

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