Этот контент был опубликован 16 июня 2019 г. 10:37

Лондон. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, которая выбыла из гонки за пост лидера Консервативной партии Британии, заявила в воскресенье о поддержке кандидатуры экс-главы МИД Бориса Джонсона на эту должность, пишет газета The Sunday Telegraph.

"Он пообещал осуществить выход Британии из ЕС 31 октября с соглашением или без, и он раз за разом показывает, что он динамичный лидер, способный собрать сильную команду вокруг себя, которая будет реализовывать его обещания", - написала Макви в статье, опубликованной в газете.

"Наша страна просит о сильном, оптимистичном руководстве, и Борис - это человек, который располагает наилучшими возможностями для того, чтобы вывести нас из ЕС, трансформировать нашу страну в уверенное, самоуправляемое государство, открытое для внешнего мира", - убеждена она.

Ранее на этой неделе бывший министр иностранных дел Великобритании Джонсон получил большинство голосов по итогам первого раунда голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании.

Сама Макви, а также бывшая глава палаты общин Великобритании Андреа Лидсом и бывший парламентский секретарь Казначейства Марк Харпер не набрали достаточного количества голосов для того, чтобы пройти в следующий тур.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

1эф БП

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