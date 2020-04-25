Этот контент был опубликован 25 апреля 2020 г. 12:32

Вашингтон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Марк Эспер проинформирует американских конгрессменов о своем решении в отношении снятого с должности капитана атомного авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт" в понедельник, следует из уведомления, направленного в Конгресс.

Глава Пентагона планировал это сделать еще в пятницу, но взял дополнительное время для изучения всех материалов по делу бывшего капитана авианосца Бретта Крозье, освобожденного от должности после того, как его рапорт о вспышке коронавируса на борту авианосца попал в СМИ.

Исполняющий обязанности министра военно-морского флота Джеймс МакФерсон и начальник военно-морских операций Майк Джилдей в пятницу рекомендовали восстановить в должности капитана Бретта Крозье.

На брифинге в пятницу после совещания главы Пентагона с руководством флота официальный представитель ВМС США Джонатан Хоффман сообщил, что Эспер "склонен поддержать руководство ВМС".

Как сообщалось, вспышка заболевания коронавирусом на авианосце "Теодор Рузвельт" была зафиксирована в конце марта. Из-за возникшей ситуации авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. По состоянию на пятницу, в команде авианосца заболели уже 856 моряков, один моряк умер. Всего в его команде насчитывается 4,8 тыс. моряков, большая часть которых сошла на берег и переведена на карантин.

Экс-капитан Крозье в донесении командованию флота, оказавшемся в распоряжении газеты San Francisco Chronicle, попросил срочно обеспечить условия для изоляции экипажа с тем, чтобы предотвратить возможные летальные исходы в условиях резко ухудшающейся ситуации на борту корабля. Он предупреждал, что "из-за ограничений пространства, присущего военному кораблю, невозможно обеспечить карантин, распространение болезни продолжается и ускоряется".

В американском военном командовании выразили недовольство поступком Крозье, потому что тот допустил, чтобы его донесение попало в СМИ. В частности, выяснилось, что экс-капитан авианосца использовал незащищенную систему связи при передаче данных.

Бывший исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли назвал Крозье "либо слишком глупым, либо слишком наивным". После этого группа членов Конгресса США от демократической партии призвала главу Пентагона снять с должности исполняющего обязанности министра ВМС за оскорбления в адрес Крозье.

Модли после этого подал в отставку, глава Пентагона ее принял.

В настоящее время случаи коронавируса зафиксировали на 26 военных кораблях ВМС США, находящихся на базах. Еще на 14 кораблях были также выявлены случаи COVID-19, но заболевшие уже выздоровели.

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