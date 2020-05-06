Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 17:41

Вашингтон. 6 мая апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший капитан американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт") Бретт Крозье, снятый с должности после того, как его рапорт о вспышке коронавируса на борту корабля попал в СМИ, переведен на должность помощника начальника штаба военно-морской авиации Тихоокеанского флота США, сообщили в Пентагоне.

Он уже отбыл с базы на острове Гуам, куда 27 марта в экстренном порядке зашел корабль, в расположение штаба в Сан-Диего (штат Калифорния).

Как сообщалось, ВМС США начали расследование в связи со вспышкой коронавируса на борту авианосца, истории с утечкой данных рапорта Крозье и его последующим увольнением.

В конце апреля высшее руководство ВМС США проинформировало министра обороны Марка Эспера о ходе расследования и рекомендовало восстановить Крозье на посту капитана авианосца. Однако затем Пентагон решил продлить выяснение всех обстоятельств происшедшего до 27 мая.

В настоящее время в команде авианосца выявлено более 1,1 тыс. инфицированных. Большая часть его команды из 4,8 тыс. моряков после прибытия корабля на Гуам сошла на берег и находилась на карантине. На минувшей неделе на борт авианосца начали возвращаться моряки, которые в ходе трех тестов дали отрицательный результат. Остальные находятся на лечении.

Экс-капитан Крозье в конце марта в донесении командованию флота, оказавшемся в распоряжении газеты San Francisco Chronicle, попросил срочно обеспечить условия для изоляции экипажа с тем, чтобы предотвратить возможные летальные исходы в условиях резко ухудшающейся ситуации на борту корабля. Он предупреждал, что "из-за ограничений пространства, присущего военному кораблю, невозможно обеспечить карантин, распространение болезни продолжается и ускоряется".

В американском военном командовании выразили недовольство поступком Крозье, потому что тот допустил, чтобы его донесение попало в СМИ. В частности, выяснилось, что экс-капитан авианосца использовал незащищенную систему связи при передаче данных.

Бывший исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли назвал Крозье "либо слишком глупым, либо слишком наивным".

Команда авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт") аплодисментами провожала капитана корабля, снятого с должности 2 апреля. Сотни моряков, собравшихся в ангаре авианосца, скандировали его имя, демонстрируя свою поддержку.

В связи со скандальной ситуацией члены Конгресса США от демократической партии призвали главу Пентагона снять с должности исполняющего обязанности министра ВМС за оскорбления в адрес Крозье.

Модли после этого подал в отставку, глава Пентагона ее принял.

В настоящее время случаи коронавируса зафиксировали на 26 военных кораблях ВМС США, находящихся на базах, а также на эсминце USS Kidd, который из-за вспышки коронавируса срочно зашел в Сан-Диего. Еще на 13 кораблях были также выявлены случаи COVID-19, но заболевшие уже выздоровели.

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