Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 14:34

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси, накануне объявивший об уходе из "Ромы", может продолжить карьеру в петербургском "Зените", сообщил портал calciomercatonews.com.

35-летний футболист накануне объявил, что покидает "Рому", за которую выступал 18 лет. При этом Де Росси не намерен завершать карьеру.

По информации источника портала, итальянец, помимо российского клуба, рассматривает варианты перехода в аргентинский клуб "Бока Хуниорс", а также в Североамериканскую футбольную лигу

В "Зените" с сентября 2018 года выступает другой итальянский полузащитник-ветеран Клаудио Маркизио, проведший практически всю спортивную карьеру в туринском "Ювентусе".

1дк яч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!