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Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Ушедший в понедельник со своего поста британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис в понедельник выразил сожаление об отставке Бориса Джонсона с поста главы внешнеполитического ведомства Великобритании.

"Жаль, правда. Я ушел в отставку, поскольку это играло ключевую роль... В нынешних обстоятельствах кто-то другой может исполнять работу лучше меня. Но я не думаю, что министр иностранных дел был обязан поступать таким же обраом. Жаль, но вот так вот", - сказал он в интервью радиостанции Эл-Би-Си.

Сам Б.Джонсон пока не комментировал свою отставку.

Ранее сообщалось, что двое членов британского кабинета министров ушли в отставку в связи со спорами об условиях Brexit. Свои посты покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

Д.Дэвиса на посту сменит Доминик Рааб, назначение нового министра иностранных дел еще ожидается.

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Интерфакс