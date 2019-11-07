Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 0:40

Вашингтон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, возможно, примет участие в президентских выборах 2020 года, сообщают американские СМИ.

Блумберг готовится подать документы на этой неделе для участия в президентских "праймериз" в штате Алабама (США), рассказали люди из окружения бизнесмена.

В заявлении в четверг советник Блумберга Ховард Вольфсон сказал, что бывший мэр обеспокоен тем, что нынешние претенденты на пост "не в очень хорошем положении", чтобы победить на выборах 2020 года президента США Дональда Трампа.

"Основываясь на его достижениях, лидерстве и способности объединять людей (...) Майк сможет принять бой с Трампом и победить", - считает Вольфсон.

1вз тг

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