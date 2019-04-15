Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 9:32

Лондон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывшие влиятельные европейские политики призывают Брюссель не поддерживать план Вашингтона по ближневосточному урегулированию, если он не будет предполагать создания палестинского государства в границах 1967 года и с Иерусалимом в качестве столицы как и Израиля, так и Палестины.

Британская газета The Guardian публикует в понедельник письмо, которое подписали экс-премьер Франции Жан-Марк Эйро, экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, экс-глава дипломатии ЕС и бывший генсек НАТО Хавьер Солана, экс-генсек НАТО Вилли Клаас, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт, бывший глава МИД Италии Франко Фраттини, бывший премьер и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, бывший глава МИД Британии Дэвид Милибэнд, бывший глава МИД Бельгии Луи Мишель и другие политики.

"Мы верим, что Европа должна сплотиться и продвигать план, который уважает основные принципы международного права, получившие отражение в согласованных ЕС условиях решения палестино-израильского конфликта", - говорится в письме, подписанном политиками.

Так, речь идет, прежде всего, о создании государства Палестина в границах 1967 года и с Иерусалимом в качестве столицы двух стран.

"Европе следует отклонить любой план, который не соответствует стандартам", - отмечается в нем.

"Мы разделяем разочарование Вашингтона относительно отсутствия успеха процесса урегулирования в прошлом, но в то же время мы убеждены в том, что план, в котором ограничиваются государственный статус Палестины, ее суверенитет, территориальная целостность и экономическая эффективность, только усугубит неудачи предыдущих миротворческих усилий", - подчеркивается в письме.

На минувших выходных газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что план мирного урегулирования между израильтянами и палестинцами не предполагает создания государства Палестина со столицей в Иерусалиме. Согласно плану Вашингтона, Палестина должна сохранить статус автономии.

Этот план был одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа, работа над ним велась сотрудниками его администрации свыше двух лет.

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