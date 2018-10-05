Экс-полковник российской разведки и перебежчик в США Потеев оказался жив, утверждают в американских СМИ
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Вашингтон. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Бежавший в США и считавшийся мертвым бывший полковник российской внешней разведки Александр Потеев оказался жив, утверждает интернет-издание BuzzFeed News.
Издание напоминает, что информация о его смерти появилась в СМИ в июле 2016 года.
Однако как утверждает BuzzFeed News, 9 октября 2016 года А.Потеев явился в магазин Wallmart, где приобрел лицензию на рыболовство, причем под своим настоящим именем.
"(Выданная ему - ИФ) лицензия на рыболовство и другие открытые источники указывают на обратное: Потеев живет открыто под своим именем", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что "дата рождения на лицензии для рыболовства совпадает с датой (рождения - ИФ), озвученной в российских СМИ".
В качестве второго имени А.Потеев, по информации BuzzFeed News, указывал имя "Ник", что, возможно, является отсылкой к его отчеству - Николаевич.
Кроме того, издание сообщает, что А.Потеев зарегистрировался для участия в американских выборах 2016 года.
По информации издания, "место проживания А.Потеева с момента его приезда в США держалось в строгом секрете".
BuzzFeed News пишет, что американский федеральный закон в целях безопасности "обеспечивает круглосуточной защитой не только Потеева, но и российских перебежчиков".
В 2016 году источник "Интерфакса", комментируя информацию о кончине А.Потеева, не исключил, что "это может быть дезинформация, направленная на то, чтобы о предателе просто забыли".
27 июня 2010 года по обвинению в исполнении "глубоко законспирированных заданий" в США были арестованы десять человек. Через некоторое время МИД России признал, что задержанные - граждане РФ. В начале июля Россия и США обменяли четверых россиян, осужденных за шпионаж и помилованных президентом РФ, на десять российских граждан, задержанных в США.
Имя бывшего начальника американского отдела Управления "С" (нелегальная разведка) СВР полковника А.Потеева появилось в СМИ летом 2010 года после шпионского скандала в США.
"Он сбежал из России за несколько дней до начала июньского визита в Вашингтон президента РФ Дмитрия Медведева и сейчас находится в США", - сказал тогда один из источников. По его данным, за несколько дней до бегства А.Потеева под различными предлогами в США выехали сначала его дочь, а затем и сын.
27 июня 2011 года Московский окружной военный суд заочно приговорил А.Потеева к 25 годам заключения. Суд лишил его звания полковник и госнаград. С него взыскан штраф в размере его годового довольствия. В августе того же года Верховный суд РФ оставил приговор без изменений, и он вступил в законную силу.
1кю аю др
Интерфакс