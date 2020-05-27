Вашингтон/Киев. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Бывшие послы США на Украине в совместном письме осудили попытку "втянуть Украину" во внутреннюю политику США перед президентскими выборами этого года, сообщает The Washington Post со ссылкой на опубликованное экс-послами письмо.
"Годами мы работали над созданием и укреплением американо-украинского стратегического партнерства, провозглашенного в 1996 году. Именно поэтому нас поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте приближающихся выборов Президента Соединенных Штатов в 2020 году", - говорится в обращении.
"Эти намерения ... имеют целью ослабить сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной и внести раскол между нашими странами. Это не служит интересам ни одной из наших стран", - подчеркивается в нем.
В письме бывшие послы отметили, что за последние 30 лет США и Украина смогли создать масштабные и крепкие отношения, которые служат интересам обеих стран, и поэтому они осуждают действия, которые могут разделить Киев и Вашингтон.
"Строго осуждаем такие действия, которыми хотят разделить наши страны, и призываем официальные лица в обоих государствах вместе предотвратить шаги, которые только нанесут вред нашим двусторонним отношениям и удалят наши страны друг от друга", - отмечают бывшие послы США на Украине.
Его подписали бывшие послы США на Украине: Роман Попадюк, Стивен Пайфер, Карлос Паскуаль, Джон Хербст, Уильям Тейлор, Джон Теффт и Мари Йованович. Последняя покинула свой пост по решению президента США Дональда Трампа. Несколько месяцев назад Йованович давала показания на слушаниях по импичменту Трампа.
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