Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Первый замгоссекретаря Джон Салливан, претендующий на пост американского посла в Москве, заявил в среду, что причиной отстранения от должности экс-посла США в Киеве Мэри Йованович стала утрата доверия со стороны президента, сообщили в среду американские СМИ.
"Когда президент теряет доверие к послу, правильно это или нет, посол должен вернуться домой", - заявил президент Комитету Сената США по иностранным делам.
Он отметил, что других оснований для отстранения Йованович от должности ему не предоставили.
Салливан также сообщил, что осведомлен о кампании адвоката президента США Рудольфа Джулиани, направленной против экс-посла.
Ранее в октябре сообщалось, что бывший посол США на Украине Мэри Йованович была отстранена от должности после того, как призвала личного адвоката президента США Джулиани передать запрос украинским чиновникам о проведении расследований по официальным каналам.
Как рассказал агентству экс-дипломат, обсуждавший эту ситуацию с Йованович, бывший посол США в Киеве была снята с должности после того, как настаивала на том, чтобы просьба к украинским чиновникам присоединиться к расследованию в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера была передана в соответствии с давно установленным протоколом.
Йованович отказалась нарушать этот протокол, указав, что у правительства США есть официальные способы запросить помощь иностранных правительств в расследованиях, сообщил осведомленный собеседник агентства.
Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп отозвал бывшего посла США на Украине Мэри Йованович на фоне жалоб его сторонников, в том числе личного адвоката Джулиани.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США.
Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.
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