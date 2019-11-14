Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 5:42

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Бывший посол США в России Джон Хантсман заявит о своем желании баллотироваться на пост губернатора штата Юта, сообщили в среду вечером американские СМИ.

По данным изданий, Хантсман планирует выступить с речью в четверг на тему "Юта и мир" в Southern Utah University, а затем встретиться с журналистами. Предположительно, там он и объявит о своем решении.

Таким образом, Хантсман планирует вернуться на пост губернатора, который занимал с 2004 по 2009 год.

Отмечается, что нынешний губернатор Гэри Герберт не планирует переизбираться.

После ухода с поста губернатора штата Юта Хантсман был назначен тогдашним президентом США Бараком Обамой послом в Китае.

При Трампе он стал послом США в Москве. 3 октября 2019 года его полномочия на этом посту завершились.

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