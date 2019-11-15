Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 15:10

Вашингтон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Второй этап публичных слушаний в рамках процедуры импичмента начался в пятницу в комитете по разведке Палаты представителей США.

На вопросы конгрессменов отвечает бывший американский посол на Украине Мари Йованович. Она покинула эту должность по решению президента США Дональда Трампа.

В среду на первых открытых слушаниях по импичменту дали показания временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент.

Пятничные слушания начинаются с заявлений главы комитета по разведке палаты представителей демократ Адама Шиффа и республиканца Дэвина Нуньеса. Затем Йованович примет присягу, выступит с заявлением и начнет отвечать на вопросы конгрессменов.

В начале октября экс-посол США на Украине дала показания в закрытом режиме в Палате представителей. Согласно стенограмме ее выступления, она заявила конгрессменам, что впервые узнала о том, что личный адвокат президента Джулиани пытался навредить ее репутации, от украинских официальных лиц. Также она рассказала, что постпред США при ЕС Сондланд предлагал ей написать в Twitter слова поддержки или похвалы в адрес Трампа, если она хочет сохранить свою работу.

Йованович занимала пост посла США на Украине с августа 2016 года по май 2019 года.

По сообщению газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отозвал бывшего посла США на Украине Йованович на фоне жалоб этой весной его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена.

По данным издания, личный адвокат Трампа Джулиани сообщил изданию, что Йованович проявляла предвзятость по отношению к президенту США в частных беседах и препятствовала тому, чтобы заставить Украину провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера.

Газета писала, что хотя отъезд Йованович в мае из Украины Госдеп США преподнесли как "запланированный", однако ее пребывание на посту посла было на три месяца короче обычного трехлетнего срока.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму летнего разговора лидеров США и Украины. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

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