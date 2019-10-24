Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший президент США Джимми Картер в четверг выписан из больницы, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя экс-главы государства.
Ранее на этой неделе Картера госпитализировали после того, как он упал у себя дома в городе Плейнс (штат Джорджия).
94-летний экс-президент США получил перелом костей таза.
Американские СМИ напоминают, что это не первый подобный случай, произошедший с Картером в этом году. Ранее в октябре он уже падал в своем доме, после чего ему наложили 14 швов.
Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год.
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