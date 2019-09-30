Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 10:01

Париж. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - В Париже в понедельник пройдет церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, скончавшимся 26 сентября в возрасте 86 лет.

Похоронят экс-главу государства на кладбище Монпарнас, рядом с местом, где покоится его дочь Лоранс Ширак, которая умерла в 2016 году. Ожидается, что на похоронах будут присутствовать только близкие родственники Ширака.

Власти Франции объявили 30 сентября днем национального траура в связи с кончиной экс-президента страны. На правительственных зданиях будут приспущены флаги. В ведомствах, общественных и образовательных учреждениях пройдет минуту молчания в память о Шираке.

Церемония в память о Шираке начнется в полдень по местному времени в парижской церкви Сен-Сюльпис. На ней будут присутствовать нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон, а также другие видные политики. Среди иностранных лидеров, которые ранее объявили о намерении приехать в Париж, чтобы отдать дань памяти экс-президенту Франции, - президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер Бельгии Шарль Мишель.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг в возрасте 86 лет в своем доме в Париже, где он проживал с супругой Бернадетт Ширак. В 2005 году Жак Ширак пережил инсульт, с тех пор его несколько раз госпитализировали.

Жак Ширак занимал пост президента Франции в период с 1995 до 2007 гг. По завершению полномочий президента он отошел от общественной и политической жизни.

Макрон, выражая соболезнования близким Ширака, назвал его "великим французом, свободным, привязанным к нашей земле, замешанным на нашей истории и влюбленным в нашу культуру". По его словам, Ширак "глубоко любил людей". Он пользовался симпатией и умел одинаково успешно общаться с рабочими, руководителями предприятий и деятелями культуры.

Многие иностранные лидеры, в том числе российский президент Владимир Путин, ранее направили соболезнования в связи с кончиной экс-президента Франции.

"В направленной телеграмме глава Российского государства подчеркнул, что с именем Ж.Ширака связана целая эпоха в современной истории Франции... Президент России также подчеркнул, что каждый раз, общаясь с Ж.Шираком, искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, умением принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях", - сообщили в пресс-службе Кремля.

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