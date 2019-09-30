Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 8:09

Кабул. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Бывший президент Афганистана Хамид Карзай осудил авиаудар США в провинции Газни, приведший к гибели мирных жителей, и призвал американцев возобновить переговоры о мире.

"Мы решительно осуждаем жертвы среди мирного населения в уезде Хаджа-Умари провинции Газни, вызванные авиаударами США", - написал Карзай в твиттере.

"Я повторяю свой призыв к США немедленно прекратить применение силы (...) и возобновить мирные переговоры", - заявил экс-президент Афганистана.

Афганский телеканал 1TV ранее сообщил, что в минувшую субботу в результате авиаудара по селению Хаджи уезда Хаджа-Умари шесть мирных жителей были убиты и еще четверо получили ранения. Кто нанес авиаудар, не уточнялось.

Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп отказался от планировавшейся секретной встречи с лидерами движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), а также президентом Афганистана Ашрафом Гани, и прервал переговоры с талибами из-за продолжающейся террористической деятельности движения.

вш

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