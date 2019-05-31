Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 16:08

Брюссель. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший президент Афганистана Хамид Карзай в пятницу по ошибке объявил о том, что движение "Талибан" согласилось на введение нового перемирия, передают западные СМИ.

По данным изданий, бывший глава государства опубликовал сообщение о перемирии в соцсети Facebook. Вскоре после этого талибы опровергли эту информацию, заявив, что Карзай, вероятно, говорил о прошлогоднем перемирии в праздничные дни.

"Надеюсь, что пользователи соцсетей не станут жертвами этой ошибки", - сказал представитель талибов Забиулла Муджахид.

СМИ отмечают, что в Афганистане многие мусульмане надеялись на объявление очередного перемирия в связи с окончанием Рамадана.

1тэ ар

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