Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 3:21

Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Бывший президент Боливии Эво Моралес сообщил, что его пытаются незаконно арестовать, а также группа преступников напала на его дом.

"Один из сотрудников полиции публично объявил о том, что ему поручено исполнить приказ о незаконном задержании в отношении меня. Кроме того, группы преступников напали на мой дом. Перевороты подрывают верховенство права", - написал Моралес в своем твиттере.

Ранее министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо сообщила о намерении полиции задержать Моралеса, объявившего об отставке.

"Боливийская полиция незаконно намеревается задержать Эво Моралеса. Мы сообщаем миру об этом сумасшествии", - написала она в своем твиттере.

Ранее в отставку подало все высшее руководство страны, включая президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарисиа-Линеру, и председателей двух палат парламента страны.

Об отставках было объявлено в городе Чиморе в департаменте Кочабамба, куда Моралес и его ближайшее окружение вылетели из Ла-Паса после того, как командующий армией Боливии Уильямс Калиман предложил президенту страны сложить полномочия.

В настоящее время в сложившихся условиях вся полнота власти в Боливии возложена на второго заместителя председателя сената (верхней палаты парламента) Жанин Аньес.

1вз тг

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