Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 9:04

Мадрид. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорил по телефону с экс-президентом Боливии Эво Моралесом, который объявил об отставке на фоне растущего протестного движения, сообщает агентство ЭФЭ.

По данным агентства, бывший лидер Бразилии связался с Моралесом, чтобы выразить ему "солидарность и человеческое сочувствие". Также Лула да Силва выразил солидарность боливийскому народу.

Ранее Лула да Силва заявлял, что близкий ему с точки зрения политических взглядов Моралес "победил на выборах, создал самое лучше правительство Боливии, которое было у нее когда-либо, создал социальную политику, потом еще раз выиграл выборы, но правые не смогли принять этот результат".

Вместе с тем, в интервью британской газете The Guardian Лула да Силва недавно заявил, что Моралес совершил ошибку, когда шел на четвертый президентский срок.

Моралес возглавлял Боливию с 22 января 2006 года до 10 ноября 2019. Протесты в стране начались после того, как были выявлены, а затем и подтверждены экспертами Организации американских государств факты мошенничества на выборах президента, которые состоялись 20 октября.

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